Москва, 13 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Более 200 единиц спецтехники поступит в войска радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) до конца 2021 года, а доля современных образцов в них увеличится до 75,6%. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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Среди новых образцов в армию поступят машины РХБ разведки РХМ-601, техника для спецобработки КДА, машины дымовые ТДА-3, лаборатории КЛП-1О, в которых можно будет проводить ПЦР-анализы.

«С этого года организована поставка в войска машин РХБ разведки РХМ-8 и тяжелых огнеметных систем ТОС-2», — сообщили в ведомстве.

13 ноября в Вооружённых силах России отмечается 103-я годовщина со дня образования войск РХБЗ. История их создания берёт начало в 1918 году, когда Реввоенсовет Советской Республики приказом №220 утвердил создание химслужбы Красной армии и сформировал первые органы и подразделения противохимической защиты.