Москва, 13 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Вводить акцизы на жидкую сталь ни в коем случае нельзя, это сильно ударит по себестоимости машиностроительной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг (СРЗП).

Duma.gov.ru Валерий Гартунг

«При этом в цены на свои изделия машиностроители переложить эту нагрузку не смогут, потому что их поджимает импорт. Это приведет к тому, что Турция и Китай просто вытеснят с российского рынка отечественную машиностроительную продукцию как неконкурентоспособную», — рассуждает Гартунг.

В результате, объемы производства упадут, число рабочих мест и зарплаты — сократятся, продолжил депутат.

«За ними последует выпадение налоговых доходов. В итоге, такой «налоговый маневр» в металлургии ударит по российской экономике и по гражданам», — добавил он.

Вместе с тем глава Минфина Антон Силуанов заявил о готовности работать над поправками и вывести из-под действия акциза машиностроение, электрометаллургию, литейное производство

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об акцизах на жидкую сталь, освобождении от НДФЛ ряда доходов, а также изменении подходов к налогообложению НДПИ товарных руд черных металлов.