Москва, , 09:01 — REGNUM Сертификаты о ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» активируются на портале госуслуг уже в день прививки. Об этом заявил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

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«Если говорить про повторную вакцинацию либюо вакцинацию ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт», то в таких случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки», — сказал Кузнецов.

При этом он добавил, что если вакцинация первичная, то QR-код формируется лишь через 21 день после прививки. Это связано с тем, что именно через три недели в организме уже есть иммунная защита от COVID-19.

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