Москва, , 08:56 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на введение QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах, правительство РФ внесло в Госдуму, нижняя палата парламента готова оперативно рассмотреть пакет мер, направленных на сохранение здоровья и жизни граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

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В частности, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитет по охране здоровья готовы обсудить инициативы уже на следующей неделе, Совет Думы рассмотрит вопросы на заседании 15 ноября.

Решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах станут экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID-19.

До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод. Срок действия экстренных норм определен до 1 июня 2022 года.

Согласно документам, решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

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