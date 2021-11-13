Амстердам, 13 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Два истребителя военно-воздушных сил Бельгии F-16 были подняты в воздух 12 ноября для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Об этом сообщило на своем сайте министерство обороны Нидерландов.

U.S. Air Force Самолет НАТО

В ведомстве утверждают, что самолеты РФ якобы зашли в зону ответственности Нидерландов и не подали опознавательных сигналов. В сообщении также отмечается, что бельгийские истребители сопровождали бомбардировщики до тех пор, пока им не пришли на смену самолеты военно-воздушных сил Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ распространила информацию, что за неделю Россия обнаружила 37 иностранных самолетов и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые осуществляли разведку у границ РФ.