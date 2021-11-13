Красноярск, , 08:47 — REGNUM В Красноярском крае первый компонент вакцины от COVID-19 по данным на 12 ноября получили 1 039 772 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Вакцинация Олег Богатырёв

Полностью завершили вакцинацию 979 774 человека.

Минздрав Красноярского края «Доля 60+ среди вакцинированных составляет 25,41%, вакцинировано от общего числа старше 60 лет — 44,63% (РФ — 50,1%)».

Вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 86 медицинских организациях, на 129 стационарных прививочных пунктах и 105 мобильных, в том числе внебольничных. Всего в край с начала прививочной компании поступило 1 468 966 комплектов вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 31 пациент с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки скончался 31 ковид-пациент