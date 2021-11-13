Красноярск, 13 ноября 2021, 08:47 — REGNUM В Красноярском крае первый компонент вакцины от COVID-19 по данным на 12 ноября получили 1 039 772 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Полностью завершили вакцинацию 979 774 человека.
Вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 86 медицинских организациях, на 129 стационарных прививочных пунктах и 105 мобильных, в том числе внебольничных. Всего в край с начала прививочной компании поступило 1 468 966 комплектов вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 31 пациент с коронавирусом.
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