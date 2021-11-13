Москва, 13 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ начало поиск подрядчика для отслеживания утечек данных из государственных информационных систем. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Хакер

Тендер Минцифры носит название «Оказание услуг по предоставлению информации об утечках персональных данных в сети Интернет». Подрядчик будет отслеживать покупку и продажу персональных данных российских пользователей на хакерских форумах, в Telegram-каналах киберкриминальной тематики и других площадках, включая англоязычные ресурсы.

В техническом задании говорится, что исполнитель работ должен будет еженедельно передавать информацию об утечках и продаже данных из государственных баз в Минцифры. Это позволит министерству своевременно реагировать на утечки и проводить расследования таких инцидентов.

Приём заявок будет закрыт 19 ноября 2021 года. Максимальное вознаграждение составит более 68 млн рублей.