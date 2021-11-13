Вашингтон, 13 ноября 2021, 08:38 — REGNUM Сбор подписей в поддержку просьбы к президенту США Джозефу Байдену отдать помилованных им в текущем году на День благодарения индеек зоозащитникам инициировала американская благотворительная организация Farm Sanctuary. Петиция была опубликована 12 ноября на сайте организации.

Открытка «День благодарения»
Открытка «День благодарения»
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Организация Farm Sanctuary была основана в 1986 году и занимается защитой животных, выращиваемых на фермах. В тексте петиции сказано, что под защитой организации животные смогут прожить свои жизни в безопасности.

«У них будет возможность купаться в пыли, чувствовать траву под ногами, наслаждаться активной социальной жизнью, получать индивидуальный уход», — уточняется в послании к Байдену.

В организации отметили, что обычно помилованных птиц отправляют в контактные зоопарки и на фермы, где о них не заботятся «как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями».

Под петицией уже оставили свои подписи такие известные люди, как певица Билли Айлиш, актрисы Руни Мара и Мина Сувари, актёр Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс.

Напомним, традиция оставлять в живых индеек, подаренных президенту США на День благодарения возникла в период президентства Авраама Линкольна в 1863 году. Термин «помилование» впервые применил к птице президент Рональд Рейган в 1987 году. А первая церемония помилования птиц в Белом доме состоялась в 1989 году.

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