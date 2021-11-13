Париж, , 08:37 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил французских коллег разъяснить механизмы функционирования агентства по борьбе с дезинформацией, созданного во Франции по указу президента Эмманюэля Макрона. Об этом глава МИД РФ сообщил на пресс-конференции в Париже.

СМИ Jourdom.ru

«Я попросил наших собеседников — министра иностранных дел, министра обороны — ознакомить нас с тем, как это агентство будет функционировать. В ответ мы будем готовы рассказать о том, как у нас работают соответствующие государственные структуры», — сказал Лавров.

Он отметил также, что инициативы в этой сфере часто накладывают ограничения на работу иностранных журналистов, что прямо противоречит международным обязательствам стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Встреча в формате «2+2» прошла в Париже 12 ноября. В ней приняли участие министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, их коллеги из Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров сообщил о работе России в ЕС по вопросу признания «Спутника V»