Токио, 13 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар в Токио. Они одержали победу на четвёртом этапе серии Гран-при.

Фигурное катание

На втором месте оказались также фигуристы из России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. А замкнули тройку представители Японии — Рику Миюра и Рюити Кихара.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября пары выступали в короткой программе. А 13 ноября они представят произвольную программу. В одиночном катании российских фигуристов на этом турнире не будет.