Берлин, 13 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Сумма в размере €1 млрд была возращена государству немецкой авиакомпанией Lufthansa в качестве компенсации за ранее представленную помощь, 12 ноября сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Andrew Thomas Самолет компании Lufthansa

Таким образом, организация выплатила весь предоставленный ей пакет господдержки. В середине октября она вернула Германии €1,5 млрд. В Lufthansa отметили, что возврат средств был произведен раньше намеченного срока.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что компания смогла выплатить эту сумму благодаря растущему спросу на авиаперевозки, доверию к организации со стороны рынка, а также из-за быстрой реорганизации авиаконцерна.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа власти Италии объявили о решении выделить авиакомпании «Алиталия» второй транш финансовой помощи в размере €60 млн.