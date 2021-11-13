Москва, , 08:30 — REGNUM Самолёты ВВС Великобритании сопровождали два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, которые выполнили полёт над Норвежским, Бароенцевым и Северным морями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ту-160

Иван Шилов © ИА REGNUM

Они их сопровождали на некоторых участках маршрута. Впрочем, у российских стратегов было своё сопровождение — истребителями МиГ-31.

Как сообщало ИА REGNUM, полёт над нейтральными водами был плановым. Он продолжался 15 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями