Москва, 13 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Самолёты ВВС Великобритании сопровождали два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, которые выполнили полёт над Норвежским, Баренцевым и Северным морями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Они их сопровождали на некоторых участках маршрута. Впрочем, у российских стратегов было своё сопровождение — истребители МиГ-31.

Как сообщало ИА REGNUM, полёт над нейтральными водами был плановым. Он продолжался 15 часов.