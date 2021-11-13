Щелковский район, Московская область, 13 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Подмосковье из Санкт-Петербурга для помощи в лечении COVID-19 прибыл второй отряд из 230 военных медиков. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru В госпитале

пресс-служба Минобороны РФ «На аэродром Чкаловский бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно доставлены 230 военных медиков».

В составе отряда, прибывшего для работы во временном медицинском центре, развёрнутом на фондах Минобороны РФ в Кубинке — врачи-инфекционисты, а также средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Напомним, что уже несколько дней в центре Минобороны в Кубинке работают 224 военных специалиста, ранее прибывших из Северной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, из Санкт-Петербурга в Московскую область отправится второй сводный отряд военно-медицинских специалистов, которые присоединятся к своим коллегам в Кубинке, помогающим региону в борьбе с COVID-19.