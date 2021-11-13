Новосибирск, , 08:26 — REGNUM В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в октябре 2021 года составила 5072,89 руб. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 4,4%, а с начала года - на 12,9%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Продукты питания

Уточняется, что в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия - 27,3%, на долю молочных продуктов приходится 20,6%, мяса и мясопродуктов - 17,4%, плодов и овощей - 17,2%, жиров - 5,4%, рыбы - 4,3%, чая, соли и специй - 3,2%, сахара и кондитерских изделий - 2,3%, яиц - 2,3%.

Отметим, что среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам октября сложилась в Красноярском крае (5693,19 руб.), самая низкая - в Омской области (4425,16 руб.).