Новосибирск, 13 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания врасчёте на месяц воктябре 2021 года составила 5072,89 руб. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 4,4%, а с начала года- на 12,9%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Продукты питания

Уточняется, чтов структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия- 27,3%, на долюмолочных продуктов приходится20,6%, мяса и мясопродуктов- 17,4%, плодов и овощей- 17,2%, жиров- 5,4%, рыбы - 4,3%, чая, соли и специй- 3,2%, сахара и кондитерских изделий - 2,3%, яиц- 2,3%.

Отметим, чтосреди регионов Сибирского федерального округа самая высокаястоимость минимального набора продуктов питания по итогам октября сложилась в Красноярском крае (5693,19 руб.), самая низкая- в Омской области (4425,16 руб.).