Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 742-ю шайбу в своей карьере и стал четвёртым в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Тем самым он обошёл американца Бретта Халла.

Александр Овечкин

Roland Skof-Peschetz

Шайбу он забросил на 11-й минуте матча с командой «Коламбус». Счёт игры составил 4:3.

Овечкину 36 лет. За «Вашингтон Кэпиталз» он играет с 2005 года. Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября он стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

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