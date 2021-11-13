Москва, , 08:20 — REGNUM Практика использования QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте позволит предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА Новости.

Проверка QR-кода сертификата о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Гинцбург заявил, что при введении необходимости предъявления QR-кодов граждане без сертификата о вакцинации перестанут посещать места массового скопления людей. В этом случае не прошедшие вакцинацию люди не будут заражаться и передавать возбудители дальше.

«Соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — подчеркнул глава центра им. Гамалеи.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

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