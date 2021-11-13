Новосибирск, 13 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области в октябре 2021 годапо сравнению с сентябрём наблюдалось снижение потребительских ценна газовое моторноетопливо— на 5,4%, на автомобильный бензин марок АИ-92 - на 0,6%, АИ-95 - на 0,5%, на дизельное топливо- на 0,2%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

При этомбензин маркиАИ-98 подорожал на 0,5%.

Отмечается, что самые высокие цены на все виды моторного топлива были зафиксированыв Туве.