Вашингтон, 13 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Премьера игрового фильма по мотивам анимационной картины «Пиноккио» от Disney назначена на осень 2022 года. Об этом сообщает портал Screenrant.

Цитата из м/ф «Пиноккио». 1940. США Пиноккио

Режиссёром игрового ремейка известного мультфильма стал лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Роберт Земекис. В фильме снимутся Том Хэнкс, Синтия Эриво и Люк Эванс.

В новой версии «Пиноккио» игра актёров будет сочетаться с компьютерной анимацией. Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Disney+.

Оригинальный мультфильм «Пиноккио» вышел в 1940 году. Этот проект стал вторым по счёту полнометражным анимационным фильмом студии Walt Disney Productions. Мультфильм был удостоен двух премий «Оскар».