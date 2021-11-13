Кемерово, 13 ноября 2021, 08:06 — REGNUM В Кемеровской области создадут новые межрегиональные туристические брендовые маршруты и запустят чартерные программы. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
«Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали руководитель Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель гендиректора ООО «ТТ-Тревел» Александр Сирченко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашением закрепляются договоренности о сотрудничестве для реализации совместных задач по развитию туризма в регионе, а также для привлечения дополнительных туристических потоков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Ростуризма проверила кузбасский Шерегеш.