Кемерово, 13 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области создадут новые межрегиональные туристические брендовые маршруты и запустят чартерные программы. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Администрация правительства Кемеровской области Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Ростуризма Зарина Догузова в Шерегеше

«Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали руководитель Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель гендиректора ООО «ТТ-Тревел» Александр Сирченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашением закрепляются договоренности о сотрудничестве для реализации совместных задач по развитию туризма в регионе, а также для привлечения дополнительных туристических потоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Ростуризма проверила кузбасский Шерегеш.