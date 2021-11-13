Кемерово, , 08:00 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 ноября, медицинскую помощь получают 2745 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 12 609 человек.

Всего в регионе выявлено 67 896 случаев заражения коронавирусом, 63 640 человек выздоровели, 1511 пациентов скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе за сутки выявили 361 носителя коронавируса