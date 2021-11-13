Париж, , 07:57 — REGNUM Подходы России и Франции по ситуации в Афганистане совпадают, 12 ноября заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Париже.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

Он рассказал, что обстановка в этой республике обсуждалась на встрече в формате «2+2». В мероприятии, помимо Лаврова, приняли участие глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также руководитель оборонного ведомства Франции Флоранс Парли и французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Лавров отметил, что стороны заявили о необходимости выполнения всех заявлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были сделаны этим радикальным движением после прихода к власти в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и их сателлиты продолжают работать на дальнейшее ухудшение ситуации на афганской территории.

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