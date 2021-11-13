Екатеринбург, 13 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Свердловской области задержан 40-летний уроженец Нижнего Тагила, подозреваемый в нападении на двух женщин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

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Преступление было совершено 26 сентября. Пострадавшими стали гражданки 18-ти и 44 лет. На них гражданин напал с ножом. Одна из женщин была госпитализирована в тяжёлом состоянии с серьёзными ранениями.

Как отметил Горелых, в ноябре 2017 года гражданин был освобождён из колонии. За его плечами судимости за разбой, убийство и изнасилование. Операцию по его поимке провели полицейские из Верхней Салды. Он принимал меры конспирации, а при задержании оказал сопротивление. Теперь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до десяти лет лишения свободы.