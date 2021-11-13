Пекин, , 07:50 — REGNUM Китай и Соединённые Штаты достигли договорённости о проведении телеконференции председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена утром 16 ноября, сообщили в пресс-службе китайского министерства иностранных дел.

МИД КНР Mooc.chaoxing.com

«Утром 16 ноября по пекинскому времени, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении МИД КНР.

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Ранее о проведении виртуальной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина вечером 15 ноября (по времени Вашингтона) сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что лидеры двух государств «обсудят способы ответственного подхода к конкуренции между США и КНР» и «наметят пути совместной работы» в областях, представляющих взаимный интерес.

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