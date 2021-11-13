Москва, , 07:48 — REGNUM Испытания доплеровского измерителя скорости и дальности для российской лунной миссии «Луна-25» позволили выявить неисправность этого прибора. Об этом представители Роскосмоса сообщили ТАСС.

АМС «Луна-25» Алексей Кондратов © aex.ru

Входной контроль прибора, который будет обеспечивать мягкую посадку станции на Луне, проводится в НПО им. Лавочкина и концерне «Вега». Неисправность была обнаружена во время проверки работоспособности прибора на маловысотном стенде.

«С учетом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года», — сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что выявленные неисправности не потребуют разработки нового прибора. Планируемые сроки входного контроля и поставки прибора позволят провести запуск миссии в планируемое пусковое окно, открывающееся в мае 2022 года.

«Луна-25» станет первой российской лунной миссией в постсоветский период. Точная дата запуска миссии будет объявлена весной 2022 года.

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