Кемерово, 13 ноября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 ноября, за прошедшие сутки выявлен 361 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 352 случая.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Новокузнецк — 60, Кемерово — 58, Прокопьевск — 34, Белово — 27, Междуреченск — 26, Осинники — 26, Юрга — 17, Таштагольский МР — 17, Киселевск — 15, Калтан — 14, Промышленновский МО — девять, Анжеро-Судженск — семь, Мыски — пять, Березовский — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Топкинский МО — четыре, Юргинский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Ижморский МО — три, Тайга — три, Яшкинский МО — три, Краснобродский — два, Полысаево — два, Беловский МО — два, Гурьевский МО — два, Мариинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — три, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 289 пациентов выздоровели, троескончались.