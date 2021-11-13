Кваркенский район, Оренбургская область, , 07:40 — REGNUM В Кваркенском районе Оренбургской области полицейские задержали предполагаемого убийцу 20-летней женщины и трёхлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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(сс) KlausHausmann

Подозреваемым оказался 25-летний супруг погибшей и отец ребёнка. В ходе оперативно розыскных мероприятий полицейские установили водителя такси, доставившего предполагаемого злоумышленника в соседнее село. А затем они определили направление движения подозреваемого, прошли по оставленным следам и вскоре задержали 25-летнего гражданина. Он направлялся в сторону реки Сундук.

Как сообщало ИА REGNUM, двойное убийство было совершено 12 ноября. Женщину зарезали, а девочку задушили.

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