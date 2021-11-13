Токио, , 07:38 — REGNUM Первый в мире автобус, способный передвигаться как по дорогам, так и по рельсам, выйдет на маршрут в Японии на острове Сикоку, сообщает агентство Kyodo.

Улицы Токио. Япония All-free-photos.com

Ожидается, что инновационное транспортное средство начнет развозить пассажиров 25 декабря. Предполагается, что общая длина маршрута составит 50 километров. Автобус будет передвигаться из города Кайо в префектуре Токусима до города Мурото в префектуре Коси. При этом десять километров маршрута будет проходить по железнодорожным рельсам.

Агентство отмечает, что на маршрут выйдут сразу три таких автобуса. Каждый из них способен перевозить до 23 человек. При этом местные власти ожидают, что интерес к инновационному автобусу привлечет и туристов, что положительно скажется на экономике.

Кроме того, создатели автобуса утверждают, что новое транспортное средство может быть полезным в случае землетрясений. Их можно будет задействовать, если часть дороги или железнодорожных путей будет разрушена из-за стихийных бедствий.