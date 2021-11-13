Владивосток, , 07:37 — REGNUM Танкер, на который будут перекачивать топливо с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine, прибыл на место ЧП к берегам Находки в Приморье. Об этом 13 ноября сообщил журналистам глава приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Иван Агаревский.

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По данным Агаревского, судно прибыло на место происшествия и в настоящий момент становится на якорь. Боновые заграждения, установленные на случай возможной утечки топлива с контейнеровоза, отведены в сторону. Идёт подготовка к водолазным работам.

Контейнеровоз, шедший под флагом Панамы, сел на мель возле побережья Находки 9 ноября. Экипаж судна, состоящий из 14 иностранных граждан, был эвакуирован в полном составе. На борту судна находится около 300 тонн топлива. Левый борт контейнеровоза обследован, повреждений на нём нет. Обследование правого борта задерживается из-за плохой видимости и волнения на море.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к севшему на мель в районе Находки контейнеровозу вышло водолазное судно «Ростов Великий».

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