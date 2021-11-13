Владивосток, 13 ноября 2021, 07:37 — REGNUM Танкер, на который будут перекачивать топливо с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine, прибыл на место ЧП к берегам Находки в Приморье. Об этом 13 ноября сообщил журналистам глава приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Иван Агаревский.

Пол Клэйс. День кораблекрушения. 1853
Пол Клэйс. День кораблекрушения. 1853

По данным Агаревского, судно прибыло на место происшествия и в настоящий момент становится на якорь. Боновые заграждения, установленные на случай возможной утечки топлива с контейнеровоза, отведены в сторону. Идёт подготовка к водолазным работам.

Контейнеровоз, шедший под флагом Панамы, сел на мель возле побережья Находки 9 ноября. Экипаж судна, состоящий из 14 иностранных граждан, был эвакуирован в полном составе. На борту судна находится около 300 тонн топлива. Левый борт контейнеровоза обследован, повреждений на нём нет. Обследование правого борта задерживается из-за плохой видимости и волнения на море.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к севшему на мель в районе Находки контейнеровозу вышло водолазное судно «Ростов Великий».

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