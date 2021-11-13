Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Директор Правового департамента МИД РФ Евгений Загайнов был переизбран в качестве представителя России в Комиссии международного права (КМП) Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе российского постпредства при всемирной организации.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении дипломатов говорится, что на три места от группы восточноевропейских стран претендовало семь кандидатов, включая Загайнова, который набрал наибольшее число голосов. Комиссия международного права ООН отвечает за вопросы кодификации и прогрессивного развития международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о важности соблюдения Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и отверг попытки пересмотреть документ.

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