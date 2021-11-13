Киев, , 07:35 — REGNUM Американские вооружённые силы не спешат оказывать помощь Украине, воюющей с Россией, ограничиваясь санкциями и заявлениями об уважении суверенитета. Об этом 12 ноября заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала «Наш».

Оккупационные силы США на Украине Цуканов М.В

"Поддерживать, уважать территориальную целостность и помогать её сохранить, задействовать возможные санкции — да, но ничего больше. Больше, пожалуй, нереально в силу того, что мы имеем дело с Россией — ядерным государством, с которым США имеют особые отношения и интересы в контексте приоритета китайского направления внешней политики», — объяснил бывший глава МИД Украины.

Грищенко добавил, что силовое вмешательство США в какие-либо конфликты представляется невозможным в ближайшей перспективе, но в исключительных обстоятельствах американцы смогут оказать военную поддержку.

Ранее Минобороны США сообщило о поставке третьей партии дополнительной военной помощи на Украину. В составе груза были доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество и другое оборудование.

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