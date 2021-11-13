Вашингтон, 13 ноября 2021, 07:27 — REGNUM Американская компания Apple пошла на мировое соглашение с сотрудниками фирменных магазинов в штате Калифорния и согласилась выплатить $29,9 млн за время, потраченное на проверку их сумок. Об этом 12 ноября сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, коллективный иск от имени 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов был подан против Apple в 2013 году. 12 ноября адвокаты истцов обратились к федеральному судье с просьбой одобрить мировое соглашение с компанией.
Работники утверждали, что компания не оплачивала им время, потраченное на осмотры их сумок. По версии Apple, обыски сумок проводились, чтобы исключить кражу электронных устройств.
Bloomberg напоминает, что в 2015 году ходатайство Apple об отклонении иска было удовлетворено судом, но в 2020 году апелляционный суд вынес решение о правомочности требований работников.
Согласно условиям мирового соглашения, каждый участник группового иска получит $1286 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить ей отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games.
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