Вашингтон, 13 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Американская компания Apple пошла на мировое соглашение с сотрудниками фирменных магазинов в штате Калифорния и согласилась выплатить $29,9 млн за время, потраченное на проверку их сумок. Об этом 12 ноября сообщает агентство Bloomberg.

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По данным агентства, коллективный иск от имени 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов был подан против Apple в 2013 году. 12 ноября адвокаты истцов обратились к федеральному судье с просьбой одобрить мировое соглашение с компанией.

Работники утверждали, что компания не оплачивала им время, потраченное на осмотры их сумок. По версии Apple, обыски сумок проводились, чтобы исключить кражу электронных устройств.

Bloomberg напоминает, что в 2015 году ходатайство Apple об отклонении иска было удовлетворено судом, но в 2020 году апелляционный суд вынес решение о правомочности требований работников.

Согласно условиям мирового соглашения, каждый участник группового иска получит $1286 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить ей отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games.