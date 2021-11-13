Москва, , 07:24 — REGNUM Средняя стоимость подержанного автомобиля в возрасте до семи лет на российском авторынке по итогам первых десяти месяцев 2021 года достигла 930 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Авито.Авто».

Подержанные автомобили Laitr Keiows

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года средняя цена автомобиля в возрасте до семи лет выросла на 42%. Лидером по темпам роста стал Санкт-Петербург, где подержанные авто подорожали за год на 60%. Более высокие темпы роста, чем в среднем по стране, также зарегистрированы в Новосибирске (рост на 55%), Москве (54%), Сочи (53%) и Казани (50%).

Самыми востребованными на российском рынке в 2021 году моделями стали LADA Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Средняя цена этих моделей в сравнении с 2020 годом выросла на 25,4%, 29,1% и 25,9% соответственно.

Рост цен на подержанные автомобили объясняется аналогичной динамикой рынка новых авто. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на автомобили не будут снижаться из-за сохраняющегося дефицита электронных компонентов.

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