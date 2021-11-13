Москва, 13 ноября 2021, 07:24 — REGNUM Средняя стоимость подержанного автомобиля в возрасте до семи лет на российском авторынке по итогам первых десяти месяцев 2021 года достигла 930 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Авито.Авто».

Подержанные автомобили
Подержанные автомобили
Laitr Keiows

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года средняя цена автомобиля в возрасте до семи лет выросла на 42%. Лидером по темпам роста стал Санкт-Петербург, где подержанные авто подорожали за год на 60%. Более высокие темпы роста, чем в среднем по стране, также зарегистрированы в Новосибирске (рост на 55%), Москве (54%), Сочи (53%) и Казани (50%).

Самыми востребованными на российском рынке в 2021 году моделями стали LADA Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Средняя цена этих моделей в сравнении с 2020 годом выросла на 25,4%, 29,1% и 25,9% соответственно.

Рост цен на подержанные автомобили объясняется аналогичной динамикой рынка новых авто. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на автомобили не будут снижаться из-за сохраняющегося дефицита электронных компонентов.

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