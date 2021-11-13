Екатеринбург, , 07:23 — REGNUM Бывший замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров не добился ожидаемого им решения суда по иску к экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву о защите чести и достоинства. Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался удовлетворить его иск, сообщили журналистам в инстанции.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для иска стали показания Тефтелева на трёх южноуральских бывших и действовавших чиновников. В этом списке оказалась и фамилия Гаттарова. В ответ тот заявил, что слова Тефтелева не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелева осудили за получение взятки на три года в колонии строгого режима и обязали уплатить штраф в размере 37,5 млн рублей. Прокуратура не смогла добиться ужесточения назначенного наказания.