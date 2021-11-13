Лондон, , 07:21 — REGNUM Новый альбом шведского музыкального коллектива ABBA возглавил все хит-парады в Великобритании. Об этом 12 ноября сообщает ресурс OfficialCharts.com., специализирующийся на составлении музыкальных рейтингов в Соединённом Королевстве.

Рейтинг Иван Шилов © ИА REGNUM

Альбом Voyage вышел в свет 5 ноября и за неделю было продано 204 тыс. дисков. В альбом вошли десять треков, часть из которых была представлена музыкальным коллективом ранее. Альбом стал самым продаваемым у группы за последние восемь лет.

При этом отмечается, что в то время, как поклонники творчества группы с восторгом восприняли возвращение ABBA, критики очень неоднозначно отозвались о новом альбоме.

Воссоединившаяся через много лет группа ABBA планирует в 2022 году дать концерт в поддержку нового альбома в Лондоне. Специально для концерта в Олимпийском парке выстроена арена, во время выступления будут использоваться голограммы.

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