Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Американские власти выступают за удвоение размеров финансовых вложений в чистую энергетику в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 12 ноября на брифинге.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, в Вашингтоне полают, что так страна перестанет быть зависимой от колебаний цен на бензин и решений Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Псаки также сообщила, что США предлагают ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября американское минэнерго объявило о том, что нефтяные запасы в стране выросли на 1 млн баррелей с 30 октября по 5 ноября и составили 435,1 млн баррелей.

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