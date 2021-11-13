Петропавловск-Камчатский, , 07:08 — REGNUM Пожар произошел на балконе пятиэтажного дома в селе Тигиль в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия спустя три секунды после поступления сигнала о возгорании. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут, в его тушении принимали участие пять человек личного состава и одна автоцистерна. Огнем оказались повреждены вещи на площади два квадратных метра. При этом спасателям удалось не допустить распространения пламени в квартиру.

«В результате чего были спасены материальные ценности на сумму около восьмисот пятидесяти тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября пожар произошел в жилом двухэтажном доме в Петропавловске-Камчатском. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.