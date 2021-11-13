Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Госдепартамент США намерен реализовать две инициативы в Молдавии в области развития средств массовой информации и «просвещения» гражданского общества этой республики. Об этом говорится в материалах американского внешнеполитического ведомства.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цель проекта — развитие продуктивности молдавских СМИ», — говорится в описании к первому проекту. Для «обеспечения плюрализма мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов, производимых СМИ на территории Молдавии» американский Госдеп намерен выделить до $3,2 млн.

Второй проект будет реализован через отдел публичной дипломатии посольства США в Кишинёве. По этому гранту молдавские организации могут заявить о «заинтересованности в реализации проектов, способствующих развитию и просвещению гражданского общества в Молдавии», однако объём финансирования в рамках проекта составит всего $100 тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Агентство США по международному развитию (USAID) объявило конкурс для найма на работу собственного специалиста по оказанию консультационных услуг по вопросам демократии и управления.

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