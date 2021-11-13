Париж, 13 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Развитие отношений России и НАТО стало одной из тем встречи России и Франции в Париже, 12 ноября сообщили в пресс-службе МИД РФ.

ИА REGNUM Франция и Россия

В мероприятии участвовали российский и французский министры иностранных дел Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также главы оборонных ведомств обеих стран Сергей Шойгу и Флоранс Парли.

Стороны обсудили необходимость модернизации механизма безопасности на европейском континенте и борьбу с новыми вызовами и угрозами. Кроме того, на переговорах были подняты вопросы предотвращения гонки вооружений в космосе, нераспространения и контроля над оружием, а также развития отношений РФ и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в европейских странах продолжает ухудшаться военно-политическая ситуация.