Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 ноября — последнего рабочего дня недели — ростом, несмотря на негативные данные по инфляции. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 179,08 пункта (0,50%), до уровня 36 100,31 пункта. S&P 500 подорожал на 33,58 пункта (0,72%), поднявшись до уровня 4682,85 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 156,68 пункта (1,00%), повысившись до уровня 15 860,96 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,87 (1,07%), до уровня $80,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 ноября разнонаправленно.