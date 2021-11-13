Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Задержание в Нидерландах гражданина РФ Дениса Дубникова по запросу американской стороны отказался комментировать минюст США. Отказом ответила 12 ноября пресс-секретарь ведомства Николь Навас-Оксман в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Задержание Victor

Адвокат задержанного гражданина РФ Аркадий Бух пояснил, что Дубников получил отказ в ответ на запрос о въезде в Мексику, его перенаправили в Нидерланды, где он и был задержан для экстрадиции в США. Американские власти подозревают гражданина РФ в отмывании денег в пользу группировки хакеров Ryuk, которая может быть причастна к кибератакам на американскую систему здравоохранения в 2020 году с использованием вируса вымогателя.

Адвокат Дубникова пояснил, что будет настаивать на версии, что его подзащитный ничего не знал, действовал в точном соответствии с российским законодательством и не в курсе, откуда пришли деньги. Защита борется с экстрадицией гражданина РФ в США, но при этом не исключает вероятности, что согласится с решением американских властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Амстердаме гражданина РФ Дубникова по запросу США.

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