Глазго, Великобритания, , 06:50 — REGNUM Представители стран на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) взяли паузу до 13 ноября, чтобы согласовать проекты итогового заявления сторон. Об этом сообщил председатель COP26, член британского правительства Алок Шарма в распространённом заявлении.

Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров Ukcop26.org

По его словам, работа переговорщиков будет продолжаться всю ночь, а опубликовать черновые проекты заявлений они планируют около 08:00 (11:00 по московскому времени).

«Я рассчитываю на то, что формальное пленарное заседание состоится в субботу днём для утверждения принятых решений, после чего конференция будет завершена», — отметил Шарм.

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Ранее планировалось, что итогом двухнедельных встреч на климатической конференции в Глазго станет пленарное заседание 12 ноября. Однако сторонам не удалось прийти к согласованным позициям, особенно в части имплементации статьи 6 Парижского соглашения по климату, которая накладывает страновые ограничения, связанные с выбросами в атмосферу и торговлей углеродными единицами.

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