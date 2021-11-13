Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM В Свердловской области продлили дистанционный режим для учащихся школ и учреждений профессионального образования. Об этом сообщает оперштаб.

Дистанционное обучение

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Такая мера продлена ещё на неделю. Основанием стала рекомендация Роспотребнадзора. Власти надеются закрепить те положительные тенденции, которые были достигнуты во время праздничных и нерабочих дней за счёт разобщения детских коллективов.

Дистанционно будут заниматься те, кто обучаются в учреждениях среднего профессионального образования. Также такая мера коснётся учеников пятых-одиннадцатых классов.