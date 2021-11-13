Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Власти США отказались утвердить план корпорации Intel по расширению производства на территории Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Микросхема

Утверждается, что администрация президента США Джо Байдена отказала корпорации в расширении производства по соображениям безопасности. Таким образом, план Intel по решению вопроса с дефицитом микросхем оказался отвергнутым.

Источники уточняют, что Intel предлагала задействовать завод в китайском Чэнду для производства кремниевых пластин. По планам корпорации, эта мера позволила бы уже в конце 2022 года запустить предприятие и частично решить проблему с дефицитом.