Флорида, США, , 06:42 — REGNUM Женщину с лопатой в руках посчитал опасной и застрелил сотрудник полиции в американском штате Флорида. Об этом 13 ноября сообщает телеканал FOX.

Полицейский США с пистолетом Tony Webster

По предварительным данным, полицейский заметил женщину с лопатой во время патрулирования окрестностей в штате Флорида. Правоохранитель решил выяснить, зачем женщине понадобилась лопата и остановил свой автомобиль возле неё. Когда полицейский покидал автомобиль, женщина подняла лопату вверх и сделала пару шагов в сторону сотрудника.

Полицейский посчитал действия женщины за угрозу своей жизни и открыл огонь. Женщина получила множество огнестрельных ранений и была госпитализирована, однако спасти её врачам не удалось.

При проведении разбирательств выяснилось, что женщина страдала психическим заболеванием и поэтому ей тяжело было общаться с окружающими. Очевидцы инцидента утверждают, что у полицейского было множество способов остановить женщину, не прибегая к огнестрельному оружию. В настоящее время полицейский отправлен в оплачиваемый отпуск, в отношении него начато служебное разбирательство.

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