Москва, 13 ноября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В субботу, 13 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Подмосковье

В ночь на 14 ноября в Москве облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, ночью — западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −2… +3 °C, местами гололедица.

В воскресенье, 14 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C, облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Ночью в регионе ожидается −5… +0 °C, снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву и Подмосковье пришла климатическая зима — резко похолодало, пошёл мокрый снег с дождём.