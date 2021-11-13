Киев, 13 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. «Инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией намерена провести в 2022 году Украина, заявил украинский министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телеканала «Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

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По словам чиновника, этим вопросом будет заниматься его ведомство. Монастырский отметил, что министерство должно создать «настоящий рубеж государства».

«Я считаю, что сейчас время раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины… Задача МВД — построить наконец настоящий рубеж государства. На следующий год мы запланировали инженерное обустройство границы на украинско-российском и на украинско-белорусском участке границы», — сказал он.

Министр также сообщил, что недавно посетил «потенциально опасный» участок украинско-белорусской границы, на котором он смог «увидеть все подразделения МВД, но не заметил самой границы».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Денис Монастырский заявил, что в ближайший месяц отряды территориальной обороны Украины будут стянуты к границе с Белоруссией для проведения учений.